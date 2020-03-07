В Україні перевірили на коронавірус 16 зразків — результати негативні

Станом на ранок 7 березня майже у всіх зразках, що досліджуються у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України, коронавірусу не виявлено.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“У вірусологічній референс лабораторії ЦГЗ станом на 7 березня знаходяться на дослідженні 20 зразків матеріалів, в т. ч. 6 відібраних від осіб із підозрою на Covid-19 та 14 - від контактних. Серед них дослідження 16 зразків закінчено, позитивних на Covid-19 не виявлено. Дослідження 4 зразків від контактних осіб тривають”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, станом на ранок 7 березня 2020 року у світі було зареєстровано 102 186 випадків захворювання Covid-19, з них 3 491 закінчились смертю, водночас 57 389 (56,2%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 21 373 випадки у 88 країнах/територіях/регіонах. В Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок Covid-19.

На території Європейського регіону у 41 країні зареєстровано 7277 випадків захворювання та 215 летальних випадків.