У Польщі Mercedes Sprinter зіткнувся з автобусом, загинув українець

У Польщі на трасі Хелм - Білополя неподалік польсько-українського кордону сталося ДТП за участі мікроавтобуса з українськими номерами, загинув один громадянин України.

Про це повідомив Укрінформу директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"06.03.2020 о 16:00 на трасі Хелм-Білополя неподалік польсько-українського кордону трапилася ДТП за участі мікроавтобуса з українськими реєстраційними номерами та польського автобуса. Мікроавтобус Mercedes Sprinter, з 4-ма пасажирами, порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з польським автобусом, який знаходився на зупинці. В результаті сильного удару мікроавтобус перекинувся, спричинивши смерть одного пасажира - громадянина України. Інші пасажири внаслідок інциденту не постраждали", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Погорельцева, водія мікроавтобуса затримала польська поліція. Розпочато розслідування аварії.

Родичі загиблого українця повідомлені про цей інцидент та наразі прибули до Польщі.

Генеральне консульство України в Любліні, за словами Погорельцева, підтримує контакти з місцевими правоохоронними органами, а також надає необхідне сприяння та допомогу родичам загиблого, зокрема, в оперативній організації репатріації тіла в Україну.

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Любліні.