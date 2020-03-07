На борту Grand Princess, де виявили коронавірус, перебувають 49 українців — МЗС
Про це Громадському радіо повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
Наразі Генеральне консульство України в Сан-Франциско з’ясовує інформацію щодо можливої наявності громадян України серед інфікованих осіб.
У МЗС зазначили, що нині Grand Princess залишається на рейді біля берегів Північної Каліфорнії.
На борту судна перебуває 3500 осіб, громадяни 54 країн світу (1100 членів екіпажу, 2400 пасажирів).
«Компетентними органами штату Каліфорнія було прийнято рішення щодо перевірки пасажирів лайнера на наявність ознак коронавірусної пневмонії через перший летальний випадок, оскільки померла особа відпочивала у лютому місяці на цьому судні. У зв’язку із цим, місцевою владою було прийнято рішення щодо тимчасової заборони на вхід до гавані Сан-Франциско вказаного судна. Гелікоптерами берегової охорони США на борт лайнера було доставлено тести на Covid-19 з метою перевірки усіх пасажирів, хто потенційно міг контактувати з померлим в Каліфорнії чоловіком, а також тієї категорії осіб, які мають перші ознаки респіраторної інфекції», — йдеться у повідомленні пресслужби відомства.
Як повідомляв Укрінформ, за інформацією віцепрезидента США Майка Пенса, у 21 пасажира лайнера Grand Princess, який стоїть біля узбережжя США, був виявлений коронавірус. Загалом на лайнері протестували 46 осіб. З 21 людини з позитивним результатом 19 є членами екіпажу корабля і двоє — пасажири.
За даними МОЗ України, на ранок 7 березня у світі було зареєстровано 102 186 випадків захворювання Covid-19, з них 3 491 закінчились смертю, у той же час 57 389 (56,2%) осіб одужали.
Фото: CNN