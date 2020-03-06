Уряд Шмигаля, кінець обсервації та наша Барбі

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Юлія Овсяннікова

"Кадровий" тиждень: 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада України розглянула питання про Кабінет Міністрів. На фото – Голова ВРУ Дмитро Разумков (праворуч) та його перший заступник Руслан Стефанчук.

Фото: Геннадій Мінченко

Участь у позачерговому засіданні парламенту взяв і Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що українцям замало здобутків чинного уряду, тому потрібно провести кадрові зміни. За словами Зеленського, склад Кабміну Гончарука – це уряд нових облич, але облич – замало: "Потрібні нові мізки та нові серця".

Фото: пресслужба Кабінету Міністрів України

Тож депутати підтримали відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву. За це рішення проголосували 353 народні обранці. Відставка прем'єра означала автоматичну відставку й усього складу уряду.

Фото: Геннадій Мінченко

Після цього 291 голосом "за" Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля (на фото – перший праворуч), який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку громад та територій України. Також ВР призначила новий склад Кабміну.

Фото: Юлія Овсяннікова

Наступним "зміненим" обличчям став тепер уже ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Йому Верховна Рада висловила недовіру, що означало відставку із займаної посади. Ухвалення відповідного рішення підтримали 263 народні депутати за мінімально необхідних 226. Натомість Рябошапка перед голосуванням постанови про висловлення йому недовіри заявив, що залишився незалежним генпрокурором.

Фото: Сергій Пустовіт

Кінець обсервації: у четвер, 5 березня, о 12:00 завершилася обсервація евакуйованих у зв'язку зі спалахом коронавірусу із Китаю громадян у Нових Санжарах на Полтавщині. Карантин для українців та іноземців тривав 14 днів. Станом на 4 березня, за результатами лабораторних досліджень, у жодного громадянина, який перебував в обсервації в санаторії Нових Санжар, не виявлено ані випадків захворювання на Covid-19, ані підозр на нього.

Фото: Дмитро Смольєнко

Тим часом у Запоріжжі медпрацівники та співробітники ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ" взяли участь у навчаннях щодо відпрацювання дій у разі виявлення коронавірусу.

Фото: Маркіян Лисейко

У місті Лева ж через спалах Covid-19 в європейських країнах Львівелектротранс проводить додаткові заходи з дезінфекції всього рухомого складу. Трамваї, тролейбуси, автобуси проходять процедуру двічі на день.

Фото: Юлія Овсяннікова

Наша Барбі: Українська шаблістка Ольга Харлан увійшла до десятки спортивних зірок, що стали рольовими моделями для ляльок Барбі й частиною міжнародного проекту Barbie Dream Gap. Лінійку Role Models компанія Mattel поповнила спеціально на честь 60-ї річниці Міжнародного жіночого дня. Прототипами ляльок стали найвідоміші жінки світу, які досягли успіхів у своїх сферах діяльності.

Фото: Павло Багмут

А біля Верховної Ради України започаткували традицію несення Почесної варти Національної гвардії України. З цієї нагоди 1 березня 2020 року відбувся урочистий захід, який супроводжувався підняттям Державного прапора України. Як заявив під час церемонії Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, Україна започаткувала традицію несення Почесної варти у вихідні та святкові дні, як це робиться в багатьох країнах світу.

Фото: Юлій Зозуля

Проводжаючи зиму й вітаючи весну, українці зустріли традиційне народне свято Масниці. Однак, не всі святкували традиційно. Так, одеські моржі з цієї нагоди влаштували заплив на пляжі Ланжерон та втопили опудало зими.

Фото: Євген Котенко

Натомість у Києві вирішили дотриматися традицій, тож під час святкування на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) спалили опудало зимової Марени.

Фото: Юлій Зозуля

Одесити теж вирішили, крім креативу, звернутися до ритуальної частини свята – учасники перформансу-фестивалю Burning Babushka на березі моря запалили величезну ватру й водили хороводи.

Фото: Олексій Ковальов

У Сєвєродонецьку, на Луганщині, Масницю зустрічали традиційним підкоренням "Стовпа розваг".

Фото: Юлія Овсяннікова

Радість квіткарів: в п'ятницю перед березневими святковими вихідними в руках у жінок на вулицях, в громадському транспорті - розмаїття святкових букетів.

Фото: Юлія Овсяннікова

Водночас комунальники Шевченківського району вирішили на честь весни зробити для киян фотозону на Майдані з гігантських пролісків. Але інсталяція викликала бурхливу реакцію соцмереж.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Геннадій Мінченко

Президент України Володимир Зеленський та народний депутат Петро Порошенко тиснуть один одному руки під час засідання Верховної Ради України.

Фото: Павло Багмут

Прибиральниця у сесійній залі Верховної ради України.

Фото: Євген Котенко

Працівник Київського бронетанкового заводу під час передачі шести одиниць модернізованих танків Т-72 Збройним силам України.

Фото: Інна Бородаєва

Музиканти військового оркестру 22-ї окремої бригади під час святкового весняного концерту для пасажирів столичного метро.

Фото: Сергій Гудак

Жінка торгує килимами на вулиці в місті Берегово на Закарпатті.

Фото: Олексій Ковальов

Чоловік п'є чай на території Ісламського культурного центру "Бісмілля" в Сєвєродонецьку Луганської області.

Фото: Олександр Лапін

Курсанти Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності під час урочистої церемонії вручення дипломів у Вінниці.

Фото: Євген Котенко

Співробітник Королівської кінної поліції Канади під час прийняття на честь Канадської поліцейської місії в Україні та вшанування внеску Канади у реформу безпекового сектора України та поліції в Києві.

Фото: Станіслав Іванов

Ігровий момент першого матчу 21-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги між ФК "Маріуполь" і ФК "Ворскла", що завершився з рахунком 3:0 на користь маріупольської команди.

Фото: Юлій Зозуля

Собака під час пікету представників профільних мисливських організацій проти ухвалення законопроєктів N0870, N2232, N2448, N2351 біля будівлі Одеської обласної ради.

Фото: Олександр Лапін

Сурикати в Подільському зоопарку у Вінниці.

Фото: Євген Котенко

Сонце над Києвом.