В Офісі генпрокурора прокоментували ротацію у міжнародній слідчій групі щодо МН17

Ротація українських прокурорів у Міжнародній спільній слідчій групі щодо катастрофи МН17 (JIT) є робочим моментом і не вплине на розслідування справи.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

“Колеги з Нідерландів розуміють, що українські прокурори та слідчі залишаються надійними партнерами усіх членів Міжнародної слідчої групи, спільною метою якої є встановлення істини, а також притягнення до відповідальності винних. Зміни в групі не впливають на процес розслідування. Ротації - це нормальний робочий момент і такі зміни стосувались не тільки українського складу групи”, - сказав він.

Він нагадав, що Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, і в органах прокуратури торік розпочався процес переатестації та реформування.

“Всі прокурори були в рівних умовах вибору: пристати на умови переатестації, взяти в ній участь та у разі успішного її проходження продовжити роботу в Офісі генерального прокурора, або відмовитись, що мало наслідком звільнення. 45% прокурорів продовжили роботу в центральному апараті”, - зазначив Мамедов.

Що стосується Міжнародної слідчої групи, то наразі делеговано для включення в JIT чотирьох представників Офісу генерального прокурора. Всі вони мають досвід у розслідуванні воєнних злочинів, злочинів проти людяності, терактів та інших найтяжчих кримінальних правопорушень. “Тому буде забезпечений не лише високий професіоналізм, а й збережена інституційна пам’ять”, - наголосив Мамедов.

За його словами, офіційне оновлення переліку членів Міжнародної спільної слідчої групи, при чому всіх держав, а не лише України, буде 8 березня, за день до старту судового процесу.

“Нашою метою є як збереження інституційної пам’яті у цьому розслідуванні, так і посилення команди професійними прокурорами з українського боку.

І це буде виконано. До складу групи прокурорів у національному провадженні входять 9 прокурорів Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Сумнівів у професіоналізмі у мене немає”, - підкреслив він.

Мамедов наголосив, що розслідування катастрофи МН17 триває, і органи правопорядку України продовжують працювати у рамках Міжнародної спільної слідчої групи з метою притягнення винних до відповідальності.

“Питання притягнення до відповідальності винних в авіакатастрофі надзвичайно чутливе та гостре як для наших іноземних колег, так і для нас. Але мета у всіх нас - одна: винні у цій страшній катастрофі, де загинуло 298 цивільних осіб, повинні бути покарані”, - сказав він.

Мамедов також зазначив, що матеріали розслідування щодо МН17 в Україні налічують понад 50 томів, і було зібрано достатній обсяг доказів, який дозволив обґрунтовано повідомити підозри чотирьом особам.

Як повідомляв Укрінформ, суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) назвала імена чотирьох причетних до авіакатастрофи. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", якого вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Один з підозрюваних - підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.