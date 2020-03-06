Шевченківську премію вирішили повністю "перезавантажити"
На цьому наголосив голова Комітету премії Юрій Макаров, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Відтепер ідеться про досить радикальне перезавантаження цієї нагороди, надання їй нового змісту зсередини і нового значення, нового звучання ззовні. До цього долучені державні органи - і Офіс Президента, і Міністерство культури, і сторонні організації, зокрема маркетингова компанія ISD Group, і просто ентузіасти, які сприяють руху в цьому напрямку”, - сказав Макаров.Пресконференція "Національна премія України імені Тараса Шевченка-2020: перезавантаження" / Фото: Олена Худякова, Укрінформ
Він зазначив, що премія донедавна стосувалася передусім державних інституцій і тих людей, які безпосередньо отримували ці “медальки” і чималу грошову нагороду.
“Сказати, що це була подія суспільного звучання, було б аж до минулого року певною мірою перебільшенням. Ми виходимо з того, що премія - це інструмент культурної політики держави. Премія позначає напрямки, тренди й персоналії, які, на думку членів Комітету, є принциповими, перспективними, визначають розвиток української культури й української ментальності на наступні роки. І, позначаючи це символічним знаком від держави, ми таким чином стимулюємо саме цей напрямок”, - підкреслив голова Комітету.
Макаров зазначив, що це ті зміни, які відбивають внутрішню переорієнтацію гуманітарної політики держави Україна, і додав, що в цьому процесі чимала роль відведена зовнішньому оформленню цих перемін - перемін аспекту, перемін ракурсу, перемін фокусу.
“Це дизайн і айдентика премії як такої і комунікаційна стратегія, яка, по суті, тільки народжується. Але айдентика на 95 чи більше відсотків вже готова”, - сказав він.
Водночас державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту Артем Біденко додав, що сам процес ребрендингу Шевченківської премії, зародження цієї ідеї теж були інноваційними у сфері культури, тому що були запрошені великі агенції-учасники ринку для того, щоб взяти участь у конкурсі.
“Креативне агентство ISD Group запропонувало свою візію. Те, що було презентовано, а повністю буде презентовано 9 березня на церемонії нагородження, - це справді вражаюче... Ребрендинг Шевченківської премії - це справді міжнародний рівень”, - підкреслив Біденко.
Своєю чергою генеральний директор директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України Вероніка Селега наголосила на важливості комунікаційної стратегії.
“Для нас важливо, щоб комунікаційна стратегія відбувалася не тільки в Шевченківські дні, а й протягом всього року, бо дуже багато контенту. Тому задача - популяризувати контент і на перше місце ставити роботи і авторів. І з цією метою вже завтра запускається і Фейсбук, і Інстаграм Шевченківської премії”, - поінформувала вона.
Селега також повідомила, що церемонія нагородження лауреатів відбудеться 9 березня в Національній опері. Наприкінці тижня її покажуть на телебаченні.
“Ми зробимо телевізійну версію нагородження, скорочену. Вона буде транслюватися найближчої після 9 березня суботи”, - сказала вона.
Як повідомлялося, Комітет з національної премії Тараса Шевченка 27 лютого оголосив лауреатів найвищої нагороди в галузі культури та мистецтва.