Шевченківську премію вирішили повністю "перезавантажити"

Критерії визначення лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка буде повністю змінено.

На цьому наголосив голова Комітету премії Юрій Макаров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відтепер ідеться про досить радикальне перезавантаження цієї нагороди, надання їй нового змісту зсередини і нового значення, нового звучання ззовні. До цього долучені державні органи - і Офіс Президента, і Міністерство культури, і сторонні організації, зокрема маркетингова компанія ISD Group, і просто ентузіасти, які сприяють руху в цьому напрямку”, - сказав Макаров.

Пресконференція "Національна премія України імені Тараса Шевченка-2020: перезавантаження" / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Він зазначив, що премія донедавна стосувалася передусім державних інституцій і тих людей, які безпосередньо отримували ці “медальки” і чималу грошову нагороду.

“Сказати, що це була подія суспільного звучання, було б аж до минулого року певною мірою перебільшенням. Ми виходимо з того, що премія - це інструмент культурної політики держави. Премія позначає напрямки, тренди й персоналії, які, на думку членів Комітету, є принциповими, перспективними, визначають розвиток української культури й української ментальності на наступні роки. І, позначаючи це символічним знаком від держави, ми таким чином стимулюємо саме цей напрямок”, - підкреслив голова Комітету.

Макаров зазначив, що це ті зміни, які відбивають внутрішню переорієнтацію гуманітарної політики держави Україна, і додав, що в цьому процесі чимала роль відведена зовнішньому оформленню цих перемін - перемін аспекту, перемін ракурсу, перемін фокусу.

“Це дизайн і айдентика премії як такої і комунікаційна стратегія, яка, по суті, тільки народжується. Але айдентика на 95 чи більше відсотків вже готова”, - сказав він.

Водночас державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту Артем Біденко додав, що сам процес ребрендингу Шевченківської премії, зародження цієї ідеї теж були інноваційними у сфері культури, тому що були запрошені великі агенції-учасники ринку для того, щоб взяти участь у конкурсі.

“Креативне агентство ISD Group запропонувало свою візію. Те, що було презентовано, а повністю буде презентовано 9 березня на церемонії нагородження, - це справді вражаюче... Ребрендинг Шевченківської премії - це справді міжнародний рівень”, - підкреслив Біденко.

Своєю чергою генеральний директор директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України Вероніка Селега наголосила на важливості комунікаційної стратегії.

“Для нас важливо, щоб комунікаційна стратегія відбувалася не тільки в Шевченківські дні, а й протягом всього року, бо дуже багато контенту. Тому задача - популяризувати контент і на перше місце ставити роботи і авторів. І з цією метою вже завтра запускається і Фейсбук, і Інстаграм Шевченківської премії”, - поінформувала вона.

Селега також повідомила, що церемонія нагородження лауреатів відбудеться 9 березня в Національній опері. Наприкінці тижня її покажуть на телебаченні.

“Ми зробимо телевізійну версію нагородження, скорочену. Вона буде транслюватися найближчої після 9 березня суботи”, - сказала вона.

Як повідомлялося, Комітет з національної премії Тараса Шевченка 27 лютого оголосив лауреатів найвищої нагороди в галузі культури та мистецтва.