У Раді нагородили переможців конкурсу малюнків "Озеленення України"

У Верховній Раді нагородили переможців всеукраїнського конкурсу малюнків "Озеленення України".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми дуже хочемо, щоб кожна українська дитина, яка взяла участь у цьому проєкті, мала можливість побачити парламент, мала можливість поспілкуватися з народними обранцями і презентувати свою творчість", - зазначив один з організаторів конкурсу, президент СЕО Club Ukraine Сергій Гайдайчук.

У конкурсі малюнків взяли участь 3200 дітей.

"Ця ініціатива не просто всеукраїнська, вона глобальна. Вона покликана продемонструвати всьому світу, що в Україні проживають такі люди, такі громадяни, перш за все діти, які можуть продемонструвати всьому світові, як потрібно турбуватися про природу, про планету", - сказала генеральний директор Книги рекордів України Ганна Крисюк.

Сьогодні у Раді близько 20 авторів найкращих дитячих малюнків нагородили дипломами і вручили призи.

Організатори конкурсу також планують нагородити дипломами всіх дітей, які брали участь у конкурсі, і зробити їм екскурсію парламентом.

Як повідомлялося, національний проєк "Книга рекордів України" та найбільший бізнес-клуб, який об’єднує лідерів українського бізнесу, CEO Club Ukraine у рамках проєкту "Озеленення України" з 4 по 28 лютого провели всеукраїнський конкурс малюнків "Озеленення України".

Церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу малюнків «Озеленення України»/ Фото: Геннадій Мінченко

Метою та завданнями конкурсу було виховання правильних екозберігаючих цінностей, залучення молодого покоління до джерел і процесу творення українського народного мистецтва, розвиток креативних ідей щодо збереження природи, стимулювання розвитку творчого пошуку та ідеї піклування про природу.

Також у рамках всеукраїнського проєкту "Озеленення України" планується 21 березня по всій країні висадити щонайменше мільйон дерев.