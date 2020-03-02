До проєкту "Озеленення України" долучилися 10 тисяч волонтерів

Близько 100 освітніх закладів та понад 10 тисяч волонтерів вже приєдналися до проєкту "Озеленення України", в рамках якого в Україні 21 березня буде висаджено мільйон дерев.

Про це Укрінформу повідомили в CEO Club Ukraine, який є ініціатором та одним із співорганізаторів проєкту.

"Надзвичайно приємно, що молодь в Україні прагне змінювати свою країну на краще, зокрема проявляє високу екосвідомість. В усіх регіонах навчальні заклади підтримують ініціативу висадити більше мільйона дерев за один весняний день, молоді люди реєструються як волонтери, віддаючи свій час та сили проєкту", - сказав ініціатор проєкту, президент СЕО Club Ukraine Сергій Гайдайчук.

За його словами, за допомогою цього флешмобу організатори акції хочуть не просто привернути увагу до проблеми вирубки лісів, а й показати, що завжди є альтернатива знищенню, і кожному під силу реалізувати цю альтернативу. "Ми створимо колективну історію успіху, і вона дозволить сформувати у світі образ України як успішної та сильної країни", - наголосив Гайдайчук.

Всеукраїнський проєкт "Озеленення України" стартував 27 січня. Його організатори - Національний проєкт "Книга рекордів України" та діловий клуб лідерів українського бізнесу CEO Club Ukraine. Планується, що в один день, 21 березня, по всій країні буде висаджено від мільйона дерев. Восени, за ініціативою України, проєкт перейде на глобальний рівень, і в один день у кожній зі 100 країн у світі буде висаджено щонайменше від одного мільйона дерев.

На сайті проєкту можна долучитися до цієї ініціативи в ролі волонтера чи партнера.