Міністр соцполітики хоче в першу чергу взятися за підвищення пенсій

Міністр соцполітики Марина Лазебна доручила терміново підготувати пропозиції щодо шляхів підвищення соціального захисту людей.

Про це вона сказала під час першої зустрічі з колективом міністерства, інформує пресслужба відомства.

“Прийшов час віддати належне пенсіонерам, силами яких розбудовувалася економіка нашої країни”, - зазначила Лазебна.

За її словами, першочергове завдання, яке зараз стоїть перед міністерством, – проведення індексації пенсій та забезпечення підвищення рівня пенсійного забезпечення в країні.

Міністр доручила терміново підготувати пропозиції щодо шляхів підвищення соціального захисту людей та активно включатися в комунікаційну роботу з регіонами задля реалізації політики у соціальній сфері.

Марина Лазебна у 2013 - 2014 роках очолювала Державну службу зайнятості, з 2015 до 2019 року працювала в проєкті “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”. З серпня до жовтня 2019 року була головою Державної соціальної служби, 4 березня 2020 року призначена на посаду міністра соціальної політики.