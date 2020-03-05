СБУ повідомила про підозру "голові фонду державного майна "ДНР"

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру в участі у діяльності терористичної організації високопосадовцю фейкового органу влади терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Досудове розслідування встановило, що колишній працівник комунального підприємства Донецька з інженерною освітою у квітні 2015 року був призначений на посаду "председателя фонда государственного имущества ДНР". Чиновник нелегітимного органу й нині займається управлінням об’єктами державної власності України, що були реквізовані терористами. Саме на підставі його рішень здійснювалася незаконна приватизація, оренда, використання та відчуження захоплених активів суб’єктів господарювання державної форми власності. До його сфери відповідальності входили також господарські товариства з корпоративними правами української держави, які знаходяться на тимчасово підконтрольних терористам територіях Донеччини. Функціонеру терористів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Постановою слідчого Управління СБУ в Житомирській області його оголошено в державний розшук.