Ватажку казаків "ЛНР" дали десять років тюрми

За матеріалами Служби безпеки України на Запоріжжі до десяти років ув’язнення засуджено ватажка «Свердловського казацького полку ЛНР».

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Бердянська у квітні 2014 року приєднався до бойовиків так званої ЛНР. Перебуваючи у складі одного з бандформувань, він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Згодом зловмисник перейшов до так званого Свердловського казацького полку "ЛНР", де продовжив протиправну діяльність і невдовзі був призначений ватажком цього угруповання", - йдеться у повідомленні.

Бердянський районний суд Запорізької області заочно визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває у розшуку. Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.