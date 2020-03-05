Нові Санжари: Скалецька та евакуйовані з Уханя вийшли з обсервації

О 12-ій годині завершилася обсервація евакуйованих із Китаю громадян у Нових Санжарах на Полтавщині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Із санаторію вже вийшли громадяни України, яких зустрічають родичі, та іноземні громадяни, які були евакуйовані з Уханя. 14 діб тривав для них усіх карантин.

Також разом з ними вийшла з приміщення санаторію нині вже ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Очікується брифінг Президента України Володимира Зеленського, який прибув до Нових Санжар, та керівництва МОЗ.

Станом на 4 березня, за результатами лабораторних досліджень, у жодного громадянина, який перебуває в обсервації в санаторії Нові Санжари, не виявлено ані випадків захворювання на Covid-19, ані підозр на нього.

45 українців та 27 іноземних громадян з Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Ізраїлю, Чорногорії, Панами були доставлені до України 20 лютого літаком авіакомпанії Sky Up з міста Ухань провінції Хубей Китайської Народної Республіки. Їх розмістили в обсервації у медичному центрі Нацгвардії в селищі Нові Санжари Полтавської області на двотижневий карантин. Загалом на обсервації перебувало 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.

20 лютого до громадян в обсервації на двотижневий карантин приєдналася тодішній міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95425 випадків зараження на коронавірус, померло вже 3286, одужали - 53299 осіб.

В Україні 3 березня зафіксовано один випадок Covid-19, у м.Чернівцях.