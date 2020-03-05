В Україні з квітня запустять автофіксацію порушень ПДР - на фото і відео

В Україні завершено період підготовки до запровадження автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР на дорогах всієї країни.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив у блозі на сайті "Української правди".

"Повністю завершено період підготовки до запровадження в Україні автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. Законодавчі і підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести", - повідомив Аваков.

Він уточнив, що найближчими днями буде оголошено про початок перехідного періоду - перші 45 днів камери фотовідеофіксації працюватимуть в режимі інформування і попередження.

"Згодом повна процедура штрафів і покарань з нарощуванням кількості камер - по всій країні. Ви до цього готові? Сподіваюся, що - так! Це трохи дискомфортно після десятиріч "вольниці" - але це єдиний шлях для скорочення кількості загибелі людей на дорогах", - наголосив міністр.

Він поінформував, що до нього на стіл "регулярно лягає жахлива статистика - на дорогах країни гине від 38 до 50 людей за тиждень".

"Замисліться: на дорогах України у 2019 році загинуло 3454 людини!!! Більше, ніж на війні! З цим не можна миритися! Лише силами патрульних поліцейських цю проблему не вирішити - необхідна воля суспільства і запровадження дієвих механізмів контролю", - уточнив Аваков.

У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що у квітні 2020 року буде запущено перші 50 камер автоматизованої системи фіксації порушень швидкісного режиму.

"Починаємо з Києва та автодоріг навколо столиці", - зазначив Геращенко.