У Києві вже тричі подумати треба, перш ніж паркуватися, де заманеться

На війні з "героями" паркуванням уже заробляють непогані гроші – $1000 зарплатні цілком реально для столичного інспектора з паркування

В центрі Києва триває масова системна "зачистка" неправильно припаркованих авто. Спуску нікому не дають. Відколи в липні в Києві запрацювала інспекція з паркування, «паркувальні» інспектори винесли вже 5700 постанов щодо порушників правил. Нова система контролю, яка включилася з введенням в дію відповідного закону, за півроку принесла до бюджету міста 1,5 млн грн. Щоправда це лише 65% оплачених штрафних квитанцій, виписаних загалом на суму 2,3 млн грн.

Квитанції про штрафування, залишені на лобовому склі авто? Ми ще повернемося до цієї теми. Вони, схоже, поки що не настільки дієві як примусова евакуація авто порушника на штрафмайданчик. От про неї і поговоримо.

Автомобільне "полювання" розпочалося

Сьогодні в центрі Києва евакуатори працюють щодня, звільняючи від порушників найбільш завантажені центральні вулиці у Печерському, Шевченківському та частково Голосіївському районах.

У центрі Києва евакуатори працюють щодня, звільняючи від порушників найбільш завантажені центральні вулиці

"Кількість автолюбителів зростає скрізь, а надто – у містах-мільйонниках. Досить сказати, що в Києві ще якихось 15 років тому на тисячу жителів припадало 25–30 автомобілів. Сьогодні це співвідношення зросло. Як наслідок у Києві є дві системні проблеми, пов’язані з транспортом: перша – у місті дуже багато заторів, друга – паркування автомобілістів у недозволених місцях" – зазначає Дмитро Рахматуллін, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, начальник інспекції з паркування. За його словами, протягом декілька місяців інспектори з паркування працювали в попереджувальному режимі, а з липня – перейшли до другого етапу, тобто тимчасового затримання авто порушника (евакуація на штрафмайданчик).

Дмитро Рахматуллін

"Зараз інспекція працює по суті в ручному режимі, вибираючи того чи іншого порушника за ступенем його провини (в першу чергу переслідують тих, хто найбільше заважає руху, такі підстави надає інспекторам Постанова КМУ № 990 від 14 листопада 2018 року). Час від часу на масові вимоги киян інспектори проводять рейди і в інші райони міста. Зі збільшенням штату інспекторів буде охоплено більше локацій", – обіцяє Дмитро Рахматуллін.

На жаль на весь Київ інспекторів ще не вистачає, тому департамент активно запрошує людей на роботу паркувальними інспекторами. Мотивуючи статусом держслужбовців та непоганою зарплатнею, яка сьогодні складає 15000 грн + відсотки від штрафів. Зараз в штаті інспекції 113 осіб, 100 з яких безпосередньо інспектори, які працюють на вулицях. Очевидно, що штат можуть збільшити до 300. До того ж найближчим часом інспекція буде укомплектована автоматичною системою контролю оплати паркування, яка дасть змогу в рази збільшити кількість виявлених порушень та відповідно винесення покарань.

Операція "Евакуація"

Паркувальні інспектори наголошують – евакуація авто здійснюється у випадках, якщо розташування автомобіля суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху. І як можна переконатися з численних відео- та фоторепортажів, інспектори не роблять виключень для дорогих чи спеціально "маркованих" авто.

У інших випадках порушень Правил дорожнього руху транспортний засіб не евакуюється, але штраф виписується у будь-якому випадку – як в присутності водія, так і без нього. "При цьому водій може сплатити 50% штрафу, якщо він заплатить протягом 10 банківських днів з дня набрання законної сили постановою про накладення штрафу або з моменту отримання повідомлення інспектора з паркування про штраф, залишеного інспектором на лобовому склі автомобіля на місці правопорушення", – повідомляє інспекція з паркування на своїй сторінці в ФБ.

Якщо ж при примусовій евакуації авто порушника вже підняли на евакуатор, і останній ще не від'їхав, а водій підійшов, то машину мають одразу вигрузити без оплати послуг евакуатора. Водій-порушник у цьому випадку сплачує лише штраф у розмірі 510 грн.

"В цей момент і можлива корупція. Евакуаторник може погрузити авто на лафет і усіляко намагатися зволікати з від'їздом, чекаючи водія. Щоб мати можливість запропонувати власнику за енну суму повернути його авто", – розповів Дмитро Рахматуллін. За його словами, такі випадки не часто, але трапляються. А взагалі, щоб не створювати напруженості та конфліктів інспекторам рекомендують завантажене авто віддавати власнику, якщо той нагодився. Але конфлікти, звісно трапляються, особливо з власниками дорогих авто. На цей випадок паркувальний "патруль" супроводжують представники муніципальної поліції, які є запобіжником складних конфліктних ситуацій.

Автомобіль вантажать на евакуатор після фото/відеофіксації та складання документів

Перед тим, як евакуювати автомобіль інспектор з паркування в присутності свідків здійснює фото/відеофіксацію транспортного засобу та складає акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу. Потім його вантажать на евакуатор і в супроводі цих документів доставляють на спецмайданчик. Таких в Києві три – на правому березі розташований за адресою вул. Туполєва, 19, на лівому – вул. Г.Хоткевича, 20Б та Пухівська, 3.

"Викуп" авто обійдеться порушнику в середньому у 1,5-2 тис. грн. В цю суму входить штраф –255-500 грн залежно від зони паркування (1, 2 чи 3-тя), вартість транспортування 720-1020 грн залежно від вантажопідйомності залученого евакуатора та вартість зберігання на майданчику (144 грн/перша доба, 120 грн – усі наступні).

На сьогодні в Києві працює близько 20 евакуаторів. Щодня кожен з них «забирає» 3-4 авто. Та цього замало для очищення столичних вулиць і тому міська влада планує згодом довести кількість спецтранспорту до 50, залучаючи до перевезення також приватні евакуатори. Кожен власник такого спецавто може запропонувати свої послуги департаменту транспорту КДМА, уклавши спеціальний договір на перевезення тимчасово затриманих транспортних засобів та застрахувавши свою відповідальність. "На сьогодні підписано вже 7 договорів з комунальними і приватними компаніями, які мають всі дозвільні документи на надання послуг евакуації. Оплата йде безпосередньо від порушників на рахунки підприємств, чий евакуатор здійснив доставку –ніяких посередників", – каже Дмитро Рахматуллін.

Було авто і нема? Дзвони 102!

У зв'язку з активізацією роботи паркувальних інспекторів в центрі столиці не зайвим буде нагадати нашим читачам. Якщо вашого автомобіля не виявилося на тому місці, де ви його лишили, телефонуйте на спецлінію 102 – усе і з'ясується.

Для додаткової комунікації інспекцією створено телеграм канал –Київська платформа евакуації, в якому можливо одразу побачити, чи було ваше авто евакуйовано Інспекцією з паркування: @TowTruckKyiv

Залежно від отриманої інформації маєте два шляхи.

Якщо авто евакуйовано патрульним поліцейським:

а) прибути в Управління патрульної поліції у місті Києві за адресою вул. Народного Ополчення, 9 та отримати постанову про накладення адміністративного стягнення з квитанцією про оплату штрафу за порушення ПДР;

б) прибути в Головне управління Національної поліції у місті Києві (ГУНП) за адресою вул. Володимирська, 15 (каб. №5) та отримати квитанцію на оплату перевезення авто евакуатором та квитанцію на оплату зберігання авто на штрафмайданчику і тут же їх оплатити;

в) прибути на штрафмайданчик (адресата) і забрати авто.

Якщо автомобіль евакуйовано інспектором з паркування, то "бюрократичний" забіг буде трішки коротшим, бо починається одразу з ГУНП на вул. Володимирська, 15 (каб. №5). А далі все те саме – отримання постанови про штраф, квитанцій, оплата і отримання авто на штрафмайданчику.

Уся ця бюрократія до певної міри слугує додатковим "щепленням" від подальших порушень. "З початком роботи Інспекції ми вже спростили процедуру отримання 3-х квитанцій на оплату (постанова за порушення, вартість евакуації, оплата послуг штрафмайданчика) через єдине вікно за адресою вул. Володимирська 15. У найближчі тижні запустимо сервіс, де можна буде "закачувати" у смартфон необхідні документи, отримувати квитанції, оплачувати – але потрібно буде з'являтися в ГУНП, щоб написати відповідну заяву, для того, щоб забрати машину", – пояснив Дмитро Рахматуллін.

Є один законний шлях скасування постанови інспектора

За його словами, сьогодні є один можливий законний шлях скасування постанови інспектора з паркування – у випадку, коли особа, яка має пільги на оплату паркування, оштрафована інспектором з паркування без її присутності. "Ця особа має звернутися до суду та підтвердити своє право на пільги. Згідно з рішенням суду постанова інспектора з паркування буде скасована. Різноманітні блатні "ксиви" на зразок "Володіння адвоката. Недоторканість володіння адвоката охороняється законом" не дозволяють нікому порушувати ПДР і паркуватися, де заманеться. Закон один для всіх –і для адвокатів у тому числі", – зазначив керівник інспекції з паркування.

Від себе додамо. З будівлі Укрінформу на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Пушкінської добре видно активно роботу паркувальної інспекції останнім часом. Авто найзухваліших порушників вивозять постійно. На жаль, на їх місці одразу з'являються нові. Та все результати "виховної" роботи з героями паркування поступово проявляються. І сподіваємося, з подальшим усвідомленням невідворотності покарання евакуатори вже не знадобляться.

Оксана Поліщук, Київ