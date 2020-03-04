Перший випадок коронавірусу в Україні розслідуватимуть спільно з Румунією

Україна проведе спільне епідемічне розслідування з Румунією стосовно зараження жителя Чернівців Covid-19.

Про це на брифінгу сказав в.о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“По випадку, який ми зареєстрували в Чернівцях, зараз проводиться епідемічне розслідування. Ми також поінформували контактну особу Румунії з питань міжнародних медико-санітарних правил для того, щоб були визначені усі контактні особи, які перебували на літаку. За підтримки контактної особи Румунії ми також зможемо провести спільне епідрозслідування з фахівцями цієї держави”, - сказав Кузін.

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Як повідомляв Укрінформ, у жителя Чернівців, який подорожував у Італію і повертався в Україну через Румунію, підтверджено зараження новим коронавірусом. Він перебуває в лікарні, його стан наразі задовільний. Дружина госпіталізованого також перебуває в ізоляції.