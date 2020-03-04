Двох службовців Правекс-банку судитимуть за привласнення 21 мільйона

Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальні акти стосовно службовців Правекс-банку, які підозрюються у підробці документів.

Про це повідомили у пресслужбі ОГП.

“За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора направлено до суду обвинувальні акти стосовно двох службових осіб ПАТ КБ «Правекс-Банк», які підозрюються у підробленні офіційних документів, внесенні до них завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб”, - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, вказані службові особи Правекс-банку оформили банківські рахунки на чотирьох громадян, після чого, ймовірно, підробили від їх імені документи на переказ коштів на загальну суму понад 21 млн грн.

Досудове розслідування проводилось слідчими Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.