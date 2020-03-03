Україну можуть виключити з "білого списку" Міжнародної морської організації

Україна не усунула зауваження Міжнародної морської організації (IMO) щодо системи підготовки і дипломування моряків в країні, тому її можуть виключити з "білого списку" IMO.

Про це у ході пресконференції в Укрінформ заявили представники Морської палати України (МПУ).

"За інформацією посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Ірландії, який одночасно є представником України в IMO, Міністерство інфраструктури не усунуло зауваження панелі експертів IMO, обов'язкових для виконання, наданих до Звіту про незалежну оцінку національної системи підготовки та дипломування моряків відповідно до Правила 1/8 Конвенції ПДНВ ( Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти - ред)", - зазначили у МПУ.

Учасники заходу застерігають, що така ситуація створює значні ризики прийняття комітетом IMO рішення по Україні щодо виключення країни з "білого списку", що може статися вже у травні на черговій сесії IMO.

"Така ситуація створює ризик виключення України з так званого "Білого списку" IMO. Це автоматично призведе до втрати чинності кваліфікаційних документів українських моряків. У такому випадку іноземні судновласники почнуть відмовляти українцям у працевлаштуванні на суднах під іноземним прапором. У свою чергу, українські моряки почнуть шукати можливість оформлення документів в інших країнах, що може призвести до масової хвилі еміграції цілих сімей", - попередили в МПУ.

Водночас учасники заходу звернули увагу на те коло питань, які потребують першочергового вирішення для подолання кризи та виконання Україною вимог Конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ), а також налагодження взаємодії з Міжнародною морською організацією.

Серед таких заходів у МПУ назвали повернення професіоналів у керівництво Морської організації, Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків і в сферу підготовки морських кадрів.

На думку учасників пресконференції, необхідне термінове створення спеціальної урядової комісії з залученням правоохоронних та антикорупційних органів й проведення розслідування корупційних дій у системі підготовки та дипломування моряків останніми роками, а також системного невиконання уповноваженими посадовими особами вимог Конвенції ПДНВ.

На сьогоднішній день до "Білого списку" IMO входять близько 130 країн. Позиція в цьому списку підтверджує, що країна виконує мінімальні кваліфікаційні вимоги з підготовки рядових моряків, командного складу, інспекторів на торгових судах. Судам під прапором країн з "чорного списку" може бути відмовлено у вході в порт, крім того, вони піддадуться ретельнішим перевіркам або будуть затримані при спробі увійти як член ІМО та учасник Конвенції ПДНВ, повинна виконувати певні правила, зокрема - що стосується стандартів якості освіти моряків. Держава повинна забезпечити, щоб усередині країни на високому рівні була створена система підготовки моряків. Держава повинна обрати незалежного аудитора цієї системи, з питань підготовки і дипломування моряків. Звіти по таких аудитах мають надсилатися в ІМО. в порт.