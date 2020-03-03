Десятьом учасникам сутичок у Нових Санжарах оголосили підозри

Через події у селищі Нові Санжари на Полтавщині, коли місцеві мешканці намагалися не допустити заселення евакуйованих з Китаю у санаторій Нацгвардії, десяти особам оголошено про підозру у скоєнні злочинів. Половина підозрюваних перебуває під домашнім арештом.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

"Поліція здійснює розслідування за фактами правопорушень біля медичного центру «Нові Санжари». На сьогодні підозри у скоєнні злочинів отримали 10 осіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, п’ятьом фігурантам вручили підозри у скоєнні масового заворушення (ст. 294 КК України). Чотирьох з них взяли під нічний домашній арешт. Клопотання про обрання запобіжного заходу для п’ятої особи суд не задовольнив.

Домашній арешт із забороною залишати місце проживання вночі отримав також підозрюваний у посяганні на життя поліцейського (ст. 348 КК України).

Ще двом особам повідомили про підозри у скоєнні хуліганських дій (ст. 296 КК України) та двом фігурантам вручили підозри у блокуванні транспортних комунікацій (ст. 279 КК України).

Загалом розслідування триває у восьми кримінальних провадженнях, відкритих за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 279 (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства); ст. 293 (Групове порушення громадського порядку); ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця); ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення); ст. 295 (Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку), ч. 1 ст. 296 (Хуліганство).

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого літаком авіакомпанії SkyUp 45 українців та 27 іноземців було доправлено в Україну з китайського міста Ухань. Евакуйовані, а також екіпаж та лікарі - здорові та без симптомів коронавірусу. Їх усіх привезли на обсервацію до медичного центру в селищі Нові Санжари на Полтавщині.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Сталися сутички між протестувальниками і правоохоронцями, під час яких постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Нові Санжари у той день відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, голова Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом ухвалила рішення провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.