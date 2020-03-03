Бородянський їде на переговори з Discovery Channel

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський планує наступного тижня у Лондоні провести переговори з Discovery Channel щодо надання права українським комерційним мовникам ретранслювати Олімпійські ігри.

Про це він сказав журналістам на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На наступному тижні я поїду у Лондон розмовляти із Discovery Channel щодо надання права ретранслювати (Олімпіаду - ред.) для комерційних мовників. Чому цим займається міністр? Тому що для нас це дуже важливо. По-друге, на нашій території не була поширена така практика, коли правовласник надає право транслювати не тільки суспільному мовнику, а ще й комерційним. Тому це дуже складна комбінація", - сказав Бородянський.

За його словами, для України це важливо ще й тому, що наші спортсмени витрачають багато енергії та сил для підготовки до Ігор, тому їх має побачити якнайбільше глядачів, а для цього потрібне якнайширше висвітлення.

"Це є надважливим завданням на ці Олімпійські ігри", - наголосив міністр, висловивши сподівання, що протягом двох тижнів стане зрозуміло, чи матимуть українські телеканали таку можливість.

Він додав, що українська влада активно веде переговори з комерційними мовниками щодо посиленого висвітлення Олімпіади, і наразі три групи з чотирьох надали цікаві пропозиції.

Бородянський зазначив, що МКМС веде переговори та працює над тим, щоб на телебаченні стало більше спортивного контенту. "Як це буде відбуватися та яким чином, ми повідомимо пізніше", - зауважив міністр.