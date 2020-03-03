У незалежному тестуванні взяли участь понад 1500 учителів - МОН

У першому етапі сертифікації вчителів початкових класів – незалежному тестуванні – взяли участь 1552 педагоги.

Тестування відбулося 29 лютого, повідомляє Міністерство освіти і науки.

“На участь у сертифікації-2020 надійшло 1711 заявок, однак не всі надіслали необхідні документи, а частина зареєстрованих не відповідала вимогам сертифікації. Тому тести складали 1552 педагоги, і це майже удвічі більше, ніж було учасників сертифікації-2019. Сподіваємось, цього року сертифікація допоможе знайти ще більше вчителів, які є лідерами змін в освіті, та додатково заохотити їх. Педагоги, які успішно складуть сертифікацію, отримуватимуть 20% надбавки до зарплати”, – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Тестування складалося зі 100 завдань із вибором однієї правильної відповіді. На його виконання учасники мали 180 хвилин. Завдання стосувались, зокрема, освітнього процесу, педагогіки партнерства, технологій навчання, освітнього середовища. Тест було укладено на основі професійного стандарту вчителя початкових класів.

Результати тестування будуть відомі не пізніше 16 березня. Їх опублікують в особистих кабінетах учасників сертифікації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Разом із результатами учасники отримають інформацію про допущення або недопущення до наступного етапу сертифікації. Як відомо, відсіювання учасників після кожного з етапів – одна з новацій сертифікації-2020.

У МОН нагадали, що 2019 року першу пілотну сертифікацію успішно пройшли 705 педагогів із 857 зареєстрованих. Сертифікація-2020 має низку новацій: ліміт учасників збільшено до 2000, змінено порядок етапів та встановлено відсів після кожного з них.

Успішне проходження сертифікації дозволяє отримувати надбавку 20% до зарплатні протягом терміну дії сертифікату – трьох років. Також сертифікат може зараховуватися як проходження чергової (позачергової) атестації.