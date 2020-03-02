Реєстрація на ЗНО: де найбільший ажіотаж та інші “вражаючі цифри”

Станом на 2 березня на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) зареєструвалися 167 522 особи, які замовили 554 539 тестувань.

Про це на брифінгу сказав в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Станом на сьогодні маємо майже 170 тис. бажаючих пройти ЗНО, 167 522 особи вже зареєструвалися для проходження ЗНО. Вражає інша цифра — більш ніж пів мільйона тестувань вже замовлено. Тобто, це ті абітурієнти, які замовляють три або чотири предмети проходження ЗНО”, - сказав Бойко.

За даними УЦОЯО, серед вже зареєстрованих на ЗНО 48,1% - випускники шкіл, 36,7% учні закладів профтехосвіти, 42,1% - студенти закладів вищої освіти 1-2 рівнів акредитації.

Загалом очікувана кількість учасників ЗНО в 2020 році, за словами Бойка, 347 293 особи.

Він нагадав, що одночасно учасники ЗНО будуть складати як незалежне тестування для вступу у заклади вищої освіти, так і державну підсумкову атестацію (для тих, хто здобуває повну загальну середню освіту) у формі ЗНО. “Цього року, як і в попередні роки, обов’язковим предметом для складання ДПА у формі ЗНО є українська мова для всіх, хто здобуває повну загальну середню освіту. І два предмети на вибір — це математика або історія України (XX- початок XXI століття), і третій предмет, який є обов’язковим серед ДПА з переліку тих предметів, які адмініструє УЦОЯО”, - сказав Бойко.

За його словами, діє практика, коли учасник ДПА з іноземної мови може представити сертифікат про проходження мовних курсів на кшталт British Council або Ґете-інститут і оволодіння певним рівнем знання іноземної мови. В такому випадку в додатку до свідоцтва про повну загальну середню освіту з іноземної мови буде зараховано 12 балів.

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Бойко наголосив, що цей сертифікат необхідно подати в період реєстрації на ЗНО разом з іншими документами і зазначити це в реєстраційній картці. “Такі абітурієнти, якщо вони не планують складати ЗНО з іноземної мови і цей предмет не є для них предметом конкурсного випробування, автоматично за умови порядку проведення ДПА, в додаток до свідоцтва отримують 12 балів. Але це лише в тому разі, якщо абітурієнт вчасно під час процедури реєстрації, до 24 березня, подасть сертифікат, який засвідчує певний рівень володіння іноземною мовою. В іншому випадку, якщо їм потрібна іноземна як ДПА, він має складати цей предмет під час проходження ЗНО", - сказав Бойко.

За даними УЦОЯО, найактивніше реєструються на ЗНО абітурієнти в Полтавській області - 71% від очікуваної кількості, Харківській - 61,8%, Луганській - 61,9%, Донецькій - 61,8%. У Києві на ЗНО зареєструвалися 42,6% від очікуваної кількості. Найменше на ЗНО зареєструвалися у Хмельницькій (27%) та Житомирській областях (31%).

Реєстрація на ЗНО триватиме до 24 березня. Комплекти реєстраційних документів для проходження ДПА у формі ЗНО керівники закладів освіти мажуть надсилати до 17 березня 2020 року до відповідного регіонального центру.