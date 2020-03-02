Учасникам пробного ЗНО надіслали запрошення на тестування

В особистих кабінетах учасників пробного зовнішнього оцінювання розміщені запрошення-перепустки на тестування.

Про це на брифінгу сказав в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які зареєстувалися для проходження пробного ЗНО, з сьогоднішнього дня доступні запрошення-перепустки. Відповідно до алгоритму, їх потрібно сформувати, роздрукувати для того, аби 21 та 28 березня потрапити до пункту проведення пробного ЗНО”, - сказав Бойко.

Запрошення-перепустки вже розміщені в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайті відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти. В них зазначені адреси пунктів пробного тестування.

Загалом в 2020 році, за даними УЦОЯО, на пробне ЗНО зарестувалося 218 662 особи (в 2019 році таких було 191 314 осіб). 143 898 осіб будуть проходити пробне тестування з двох предметів.

Традиційно найбільше учасників будуть складати пробне ЗНО з української мови та літератури — 189 929 осіб, з математики — 62 388, історії України — 37 860 та англійської мови — 45 844.

Загальна кількість тестувань, яку в цьому році замовили учасники пробного ЗНО, склала 362 160.

За даними, УЦОЯО, які навів на брифінгу Бойко, найбільше на пробне ЗНО зареєстувалося випускників шкіл 2020 року — 67,7%. Також пройти пробне незалежне оцінювання виявили бажання учні 10 класів, їх 10,8% від кількості зареєстрованих, учнів закладів профтехосвіти — 6,3% студентів закладів вищої освіти 1-2 рівня акредитації — 11,9%.

За словами Бойка вартість пробного ЗНО варіювалася в залежності від регіону, середня вартість склала 150 грн.

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Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться 21 березня, з інших предметів, а також з іноземних мов - 28 березня.

Бойко нагадав, що результати пробного ЗНО учасники не зможуть використати для вступу до закладів вищої освіти.