Фігуранту справи про викрадення євромайданівців оголосили підозру
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"Сьогодні, 28 лютого 2020 року, за результатами досудового розслідування кримінального провадження за фактом викрадення і катування учасників мирних акцій протесту 2013-2014 років Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про підозру учаснику злочинної організації, дії якої в період січня-лютого 2014 року були спрямовані на насильницьку протидію мирним акціям протесту, викрадення та катування її активних учасників. Йому інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146 КК України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у зв'язку з тим, що вказана особа не з'явилася на виклик, сьогодні ж отримано дозвіл слідчого судді на її затримання. Щодо цього вживаються всі необхідні заходи.
Досудове розслідування кримінального провадження перебуває у провадженні слідчих центрального апарату ДБР.
Юрій Вербицький - активіст Революції Гідності, був викрадений разом з нині народним депутатом Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань.
фото: 5 ua