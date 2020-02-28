Фігуранту справи про викрадення євромайданівців оголосили підозру

Прокурори Офісу Генпрокурора повідомили про підозру учаснику злочинної організації, дії якої в період січня-лютого 2014 року були спрямовані на протидію мирним акціям протесту, викрадення та катування її учасників Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Сьогодні, 28 лютого 2020 року, за результатами досудового розслідування кримінального провадження за фактом викрадення і катування учасників мирних акцій протесту 2013-2014 років Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про підозру учаснику злочинної організації, дії якої в період січня-лютого 2014 року були спрямовані на насильницьку протидію мирним акціям протесту, викрадення та катування її активних учасників. Йому інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146 КК України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з тим, що вказана особа не з'явилася на виклик, сьогодні ж отримано дозвіл слідчого судді на її затримання. Щодо цього вживаються всі необхідні заходи.

Досудове розслідування кримінального провадження перебуває у провадженні слідчих центрального апарату ДБР.

Юрій Вербицький - активіст Революції Гідності, був викрадений разом з нині народним депутатом Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань.

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