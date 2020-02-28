МОЗ хоче створити систему контролю за захворюваннями, подібну до американської

Міністерство охорони здоров'я має намір створити систему контролю за захворюваннями, яка стане аналогом американської CDC.

Про це в ефірі програми “Право на владу” на каналі “1+1” повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

“У нас існує система лабораторних центрів, на якій ми хочемо побудувати систему контролю за захворюваннями, аналог CDC у США з вертикальною чіткою моделлю управління, в якій ми створимо головних державних санітарних лікарів в областях з певними повноваженнями щодо забезпечення епідеміологічної безпеки. Ми зараз розробляємо цю модель, оскільки раніше ми розглядали модель децентралізовану системи громадського здоров’я", - сказав Ляшко.

На його думку, останні два тижні показали що потрібна жорстка система управління епідеміологічною безпекою.

"Ми повинні вибудувати систему таку, яка є в Державній службі надзвичайних ситуацій", - додав головний санітарний лікар.