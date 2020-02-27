На розвиток інклюзивної освіти Кабмін розподілив по регіонах понад 504 мільйони

У 2020 році уряд України спрямував 504 млн 458 тис. грн на розвиток інклюзивної освіти у закладах профосвіти, школах і дитячих садках.

Постанову, яка визначає, скільки коштів отримає кожна область і на що саме їх витратять, була прийнята на засіданні Кабінету міністрів 26 лютого, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Цією постановою ми, зокрема, вносимо зміни до вже чинного Порядку надання субвенції для підтримки осіб з особливими освітніми потребами. Вони нададуть місцевій владі більше повноважень для перерозподілу субвенції. Наприклад, за ці кошти тепер зможуть закуповувати обладнання для інклюзивно-ресурсних центрів, які будуть відкриті цього року”, – пояснила керівниця МОН Ганна Новосад.

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Як зазначається, місцева влада зможе витратити виділені кошти, зокрема, на оплату корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції: для учнів інклюзивних класів шкіл – 410,1 млн грн, вихованців інклюзивних груп дитсадків – 87,5 млн грн, слухачів інклюзивних груп закладів профосвіти, які поряд з професією здобувають повну загальну середню освіту – 4,9 млн грн. Крім того, на придбання спеціальних засобів корекції для слухачів інклюзивних груп закладів профосвіти виділяється 1,8 млн грн.

За даними МОН, на початок 2019 року в Україні в інклюзивних класах навчалися понад 12 тисяч дітей з особливими освітніми потребами. На початку 2020 року ця цифра становила 19 345 учнів.