90% українських батьків не знають, як захистити дитину в інтернеті — експерт

90% українських батьків не знають, куди їм звертатися, якщо з дитиною щось трапилося в інтернеті.

Про це йшлося під час круглого столу в Укрінформі "Соцмережі та діти: освіта, безпека та блогери", що був проведений в рамках ініціативи Олексія Кавиліна "Академія.ONLINE".

"Коли ми почали говорити з дітьми на тему, чи стикалися ви з якимось негативними моментами в мережі, руки підняли всі", - зазначила представник ініціативи "Академія.ONLINE" Наталя Мазур, яка реалізує один з напрямків ініціативи в столичній Гімназії А+.

За її словами, йшлося про такі явища, як кібербулінг та хейтінг.

"90% дітей віком до 11 років вільно користуються соціальними мережами. Діти віком від 11 років - 98% ведуть в соцмережах свої канали, сторінки, позиціонують себе як індивідуальність, збирають аудиторії підписників", - озвучила офіційну статистику представник Міністерства світи та науки Вікторія Шкляр.

За її словами, дві третини дітей бачили в інтернеті щось таке, що їх шокувало. "Але лише третина цих дітей підійшла до батьків з питанням, що це таке і як правильно на це реагувати. 90% українських батьків не знають, куди їм звертатися, якщо з їхньою дитиною щось сталося в інтернеті", - наголосила вона.

Шкляр додала, що цього року Мінцифри запустило освітній проєкт "Безпека для дітей в інтернеті".

"Цей курс на сайті додатку "Дія" є безкоштовним. Він навчає батьків, як поводити себе з дитиною: що дитина може переглядати, як закрити небезпечні сайти. Такий курс уперше стартував з 21 січня", - повідомила представник МОН.

Участь у круглому столі взяли представники ініціативи "Академія.ONLINE", відомі блогери, експерти, представники ЗМІ, лідери думок та відомі медійні персони, які обговорили різний досвід з реалізації для підлітків проєктів цифрової грамотності, вміння безпечно і ефективно користуватися соціальними мережами.

Ініціатива Олексія Кавиліна "Академія.ONLINE" була створена з метою навчити правильно використовувати соціальні мережі. На сьогодні до ініціативи долучилися блогери та медійні особи. До її реалізації висловили бажання долучитись ряд громадських організацій, експерти різних галузей.

У 2019 році Олексій Кавилін виступив також з ініціативою реалізації навчального проєкту «Фінансова грамотність для дітей». Ідею підтримала всесвітньовідома компанія ІВМ.

Олексій Кавилін – кандидат політичних наук, засновник програми «Академія.ONLINE», голова Наглядової ради ГО «Інститут податкових реформ».