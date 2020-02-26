Сезон грипу: в Україні за тиждень 217 тисяч нових хворих, 10 летальних випадків

Сезон грипу: в Україні за тиждень 217 тисяч нових хворих, 10 летальних випадків

Укрінформ
За тиждень на ГРВІ захворіло 217 тисяч осіб, зафіксовано 10 летальних випадків унаслідок ускладнень після грипу.

Про це з посиланням на Центр громадського здоров'я повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За минулий тиждень (17.02–23.02) на ГРВІ захворіли 217 459 людей, із них 61,3% — діти. Інтенсивний показник захворюваності склав 568,7 на 100 000 населення, що на 19,3% більше епідемічного порога по Україні. ... За тиждень отримано повідомлення про десять летальних випадків унаслідок ускладнень грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону 48 людей померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 25 із 71 зразка матеріалів визначено віруси грипу: 13 — типу А(Н1)pdm09, 9 — типу А не субтипований, 3 — типу B.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 225 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 345 осіб.

У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в м. Києві зберігається неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ. В усіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.

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У МОЗ нагадали, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності.

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