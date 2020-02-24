Для українців запускають онлайн-курс з екстреної допомоги при ГРВІ

На платформі дистанційний курсів Центру громадського здоров’я розпочалося навчання із надання екстреної допомоги під час тяжких гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ).

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я.

"Курс містить інформацію із клінічного ведення пацієнтів з тяжкою гострою респіраторною інфекцією, у тому числі – коронавірусом COVID-19", - йдеться у повідомленні.

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Курс створений на основі матеріалів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) «Critical Care Severe Acute Respiratory Infection Training». Це практичний посібник, який слід використовувати медичним працівникам, які беруть участь в організації інтенсивної терапії під час спалахів сезонного вірусу грипу, вірусу пташиного грипу (H5N1, H7N9), MERS-CoV, nCoV тощо.

Після успішного завершення курсу видають сертифікат, який є підставою для нарахування балів у програмі безперервного професійного розвитку лікарів.

Зазначається, що навчання буде корисне лікарям, які працюють у відділеннях інтенсивної терапії, ведуть дорослих та дітей із важкими формами ГРВІ, зокрема із тяжкою пневмонією, гострим респіраторним дистрес-синдром (ГРДС), сепсисом та септичним шоком.