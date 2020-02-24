Для українців запускають онлайн-курс з екстреної допомоги при ГРВІ
Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я.
"Курс містить інформацію із клінічного ведення пацієнтів з тяжкою гострою респіраторною інфекцією, у тому числі – коронавірусом COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Курс створений на основі матеріалів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) «Critical Care Severe Acute Respiratory Infection Training». Це практичний посібник, який слід використовувати медичним працівникам, які беруть участь в організації інтенсивної терапії під час спалахів сезонного вірусу грипу, вірусу пташиного грипу (H5N1, H7N9), MERS-CoV, nCoV тощо.
Після успішного завершення курсу видають сертифікат, який є підставою для нарахування балів у програмі безперервного професійного розвитку лікарів.
Зазначається, що навчання буде корисне лікарям, які працюють у відділеннях інтенсивної терапії, ведуть дорослих та дітей із важкими формами ГРВІ, зокрема із тяжкою пневмонією, гострим респіраторним дистрес-синдром (ГРДС), сепсисом та септичним шоком.