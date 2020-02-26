Суд зобов’язав ДМС повторно розглянути справу казахстанської опозиційної журналістки

Суд визнав протиправним рішення ДМС України щодо відмови у визнанні опозиційної блогерки і громадської активістки із Казахстану Жанари Ахметової біженцем і направив справу на повторний розгляд до ДМС.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Шостого апеляційного адміністративного суду.

“Колегія суддів задовольнила частково апеляційну скаргу. Рішення ДМС України про відмову у визнанні Жанари Ахметової біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, суд визнав протиправним і скасував, а справу направив на повторний перегляд до ДМС. А у частині вимог, де йшлося про зобов'язання ДМС визнати позивачку біженцем в Україні — суд відмовив”, - повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялося, журналістка і блогер з Казахстану Жанара Ахметова прибула до України в березні 2017 року і звернулася до Державної міграційної служби по надання статусу біженки.

У жовтні 2017 року Ахметова була заарештована в Україні за екстрадиційним запитом Казахстану. У листопаді цього ж року суд звільнив її з-під варти на поруки народного депутата VIII скликання Світлани Заліщук.

Окрім того, у 2018 році Київський апеляційний суд і Верховний суд зобов’язали Державну міграційну службу переглянути своє рішення і взяти до уваги дані про переслідування Ахметової за опозиційну та журналістську діяльність. Однак міграційна служба у грудні 2018 року повторно відмовила Ахметовій у політичному притулку.

На початку січня 2020 року “Центр громадянських свобод” оприлюднив заяву на підтримку журналістки Жанари Ахметової з Казахстану.

фото: Радіо Свобода.