Кабмін відновить посаду головного державного санітарного лікаря — Ляшко

Кабінет міністрів України відновить посаду головного державного санітарного лікаря, однак про відновлення СЕС не йдеться.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно того, хто має приймати рішення і які рішення, коли міністр перебуває в обсервації, хочу сказати що у свій час коли є загроза виникнення епідемії, більшість питань лягає на все ж таки на головного державного санітарного лікаря в країні. Ця посада була у свій час ліквідована, зараз вона буде рішенням уряду відновлена і найближчим часом будуть покладені функції головного державного санітарного лікаря на заступника міністра. І я думаю система буде працювати чітко і якісно",- сказав Ляшко.

Він нагадав що міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька перебуватиме в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю громадянами протягом 14 діб.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі журналістам заявив, що Рада національної безпеки і оборони звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби в Україні.

Як повідомлялося, уряд вирішив ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу навесні 2017 року, назвавши її подальше функціонування "недоцільним".