У Скалецької хочуть відновити санепідконтроль, але не СЕС

Міністерство охорони здоров’я має намір відновити систему санітарно-епідемічного контролю.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми збираємося відновлювати не санітарно-епідеміологічну службу, а систему готовності до реагування, в тому числі на епідеміологічні небезпеки, радіологічні небезпеки, небезпеки, пов’язані з токсикологічним характером. Це буде комплексний підхід, тому відновлювати СЕС не будемо, але систему, яка буде забезпечувати епідеміологічний нагляд і реагування, — так. І вона буде відновлена найближчим часом”, - сказав Ляшко.

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Раніше секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі тележурналістам заявив, що Рада національної безпеки і оборони звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби в Україні.

Як повідомлялося, уряд вирішив ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу навесні 2017 року, назвавши її подальше функціонування "недоцільним".