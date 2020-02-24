Начальника відділу заводу Укроборонпрому взяли на хабарі

Правоохоронці затримали начальника відділу Казенного підприємства «Шосткинський казенний завод «Імпульс» за хабарництво.

Про це повідомляє Військова прокуратура Центрального регіону.

"24 лютого за процесуального керівництва військової прокуратури Сумського гарнізону Центрального регіону України задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 47 000 грн начальником одного з відділів Казенного підприємства «Шосткинський казенний завод «Імпульс», що входить до складу ДК «Укроборонпром»", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таку суму посадовець, який до того ж є депутатом міської ради, вимагав та одержав за безперешкодну реалізацію (тобто без відповідних дозволів та документів) продукції підприємства, а саме пороху.

Посадовця затримано.

Раніше повідомлялося, що 21 лютого службовці військової прокуратури затримали на хабарі у розмірі 5 тис. доларів директора Шосткинського казенного заводу «Зірка».