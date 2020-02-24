МОН оголосило відбір підручників для 3 класів, що друкуватимуть державним коштом

З 24 лютого до 12 березня триватиме відбір підручників, які друкуватимуться цьогоріч для 3-х класів за державні кошти.

Про це на брифінгу повідомила міністр освіти та науки Ганна Новосад, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні стартує другий етап, коли з 24 лютого по 12 березня, коли протягом другого етапу вчителі виноситимуть свій вердикт і обиратимуть, які підручники вони хочуть бачити в третьому класі Нової української школи", - сказала Новосад.

Вона зазначила, що в цьому році задля того щоб вберегти вчителів від можливого тиску з боку директорів шкіл, управлінь освіти у процесі відбору підручників, Міністерство запровадило гарячу лінію, на яку можна повідомляти про випадки такого тиску. Зокрема, вчителі можуть поскаржитися на тиск під час відбору підручника за телефоном 044-248-17-50. Або освітньому омбудсмену за номерами: +380 44 406-72-34, +380 95 143-87-26. Педагоги також можуть написати скаргу на поштову скриньку служби освітнього омбудсмена: ez@eo.gov.ua .

"Безпосередньо Сергій Горбачов, освітній омбудсмен, прийматиме та реагуватиме на скарги, координуватиме дії Інституту модернізації змісту освіти, який у випадку скарги може піддати сумніву сформовану заявку від школи, а також МОН, яке може оперативно реагувати на прояви тиску”, — відзначила Новосад.

Вона додала, що принципи і критерії відбору, а також якість навчальної літератури для Нової української школи вчителі обговорюватимуть на методоб’єднаннях. Вибір вчителів має бути затверджений рішенням педради. Після цього школа, за результатами вибору вчителя, заповнює спеціальну форму в ДІСО (Державна інформаційна система освіти). Таким чином інформацію про замовлення конкретних назв підручників отримує Інститут модернізації змісту освіти.

Остаточні результати вибору кожного закладу освіти оприлюднять у модулі «Прозорий вибір підручників» в ДІСО.

Для забезпечення прозорості вибору підручників роздруківку з ДІСО, а також рішення педради обов’язково оприлюднять на сайтах закладів загальної середньої освіти. Результати вибору також узагальнюватимуться і обласними органами управління освітою. Таким чином, вивірена статистика замовлення стане підставою для формування накладів на видання підручників.

Міністр також повідомила, що в 2020 році бюджет на підручники склав 587,6 млн грн. Загальний тираж 2020: 10 млн 498 тис. 348 примірників. До друку плануються підручники для 3 класу - 4 млн 501 тис. 524 примірників та для 7 клас - 2 млн 875 тис. 735 примірників.

Окрім підручників 2020-го року будуть друкуватися посібники для вчителів. Наразі заплановано оголосити відбір на 24 назви посібників, які спрямовані для роботи з учнями початкової школи, а саме: на організацію освітнього процесу в інклюзивних класах; розвиток критичного мислення; формування ціннісних орієнтацій; формування емоційного інтелекту; медіаграмотності; організації взаємодії з батьками тощо