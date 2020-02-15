Як поліпшити освіту у школах: Зеленська провела робочу зустріч з міністрами

Як поліпшити освіту у школах: Зеленська провела робочу зустріч з міністрами

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Укрінформ
Олена Зеленська та представники профільних міністерств провели нараду щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища.

Про це повідомляється на сайті Глави держави.

"Перша леді України Олена Зеленська разом з міністром освіти і науки Ганною Новосад, міністром охорони здоров’я Зоряною Скалецькою, міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим і міністром культури, молоді та спорту Володимиром Бородянським, а також представниками інших профільних установ провели робочу зустріч, на якій обговорили перебіг підготовки Національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою національної стратегії, яку на виконання указу Президента України розробляють галузеві міністерства спільно з експертами і громадськими організаціями, є "формування безпечних, комфортних та здорових умов навчання у закладах освіти".

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Наразі розробка стратегії перебуває на завершальній стадії, документ планують затвердити до кінця лютого.

Фото: president.gov.ua

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