Як поліпшити освіту у школах: Зеленська провела робочу зустріч з міністрами

Олена Зеленська та представники профільних міністерств провели нараду щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища.

Про це повідомляється на сайті Глави держави.

"Перша леді України Олена Зеленська разом з міністром освіти і науки Ганною Новосад, міністром охорони здоров’я Зоряною Скалецькою, міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим і міністром культури, молоді та спорту Володимиром Бородянським, а також представниками інших профільних установ провели робочу зустріч, на якій обговорили перебіг підготовки Національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою національної стратегії, яку на виконання указу Президента України розробляють галузеві міністерства спільно з експертами і громадськими організаціями, є "формування безпечних, комфортних та здорових умов навчання у закладах освіти".

Наразі розробка стратегії перебуває на завершальній стадії, документ планують затвердити до кінця лютого.

Фото: president.gov.ua