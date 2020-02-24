Кого шукають і скільки готові платити роботодавці — дані служби зайнятості

Майже половина безробітніх в Україні - це люди з вищою освітою, а найчастіше роботодавці шукають робітників у переробну галузь та торгівлю.

Такі дані на ринку праці станом на січень 2020 року оприлюднила Державна служба зайнятості.

"Роботодавці готові платити достойну зарплату кваліфікованим робітникам. 43% шукачів роботи – громадяни з вищою освітою, 38% – професійно-технічною та 19% – загальною середньою", - зазначили в службі зайнятості.

Загалом, станом на 1 лютого 2020 року кількість зареєстрованих безробітних становила 373 тисячі осіб.

Роботодавцями в січні 2020 року подано до бази служби зайнятості 68 тисяч вакансій. За видами економічної діяльності найбільша кількість пропозицій роботи належала: переробній промисловості (18,5%), торгівлі та ремонту транспортних засобів (15,7%), транспорту (11, 3%), державному управлінню (8,0%), освіті (7,8%).

За професійними групами найбільший попит серед роботодавців мали робітники з інструментом (22,4%), робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (16,3%), працівники сфери торгівлі та послуг (15,7%). Це швачки, слюсарі-ремонтники, електромонтери, газозварники, водії автотранспортних засобів, оператори заправних станцій, трактористи, продавці товарів, кухарі, продавці-консультанти.

Середня заробітна плата у вакансіях станом на 1 лютого становила 6724 грн. Водночас є пропозиції роботи із заробітною платою понад 20 тисяч гривень. Професії, за якими розмір заробітної плати є найбільшим: технік-оператор електронного устаткування – 29 500; помічник керівника виробничого підрозділу – 25 000; забійник на відбійних молотках – 24 723; інженер з управління повітряним рухом – 23 480; зварник – 22 669.

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Упродовж 2019 року державною службою зайнятості було запроваджено нові сервіси – інститут кар’єрного радника та консультанта роботодавця.

Основним завданням кар’єрного радника є якісне надання послуг шукачам роботи з урахуванням їх індивідуальних потреб та якнайшвидше повернення безробітного до трудової діяльності. Метою впровадження інституту консультанта роботодавця є партнерська співпраця служби зайнятості з представниками бізнесу, яка передбачає ретельне вивчення актуальних кадрових потреб та якісне й швидке укомплектування робочих місць із застосуванням елементів рекрутингу.