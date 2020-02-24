Українські медики готові до боротьби з коронавірусом — МОЗ

Система охорони здоров’я України готова до надання допомоги хворим, інфікованим коронавірусом Cоvid-19.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нами було прийнято рішення розпочати температурний скринінг на прикордонних постах, які найбільше пропускають українців та італійців на територію України. Система охорони здоров’я готова прийняти випадки хворих з коронавірусною інфекцією і надати якісну медичну допомогу. Ми маємо сьогодні близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, близько 2 тисяч лікарів-інфекціоністів, близько 5 тисяч осіб середнього медичного персоналу, який працює в інфекційних лікарнях, ми маємо також інфекційні бокси”, - сказав Ляшко.

Він додав, що в інфекційних боксах хворих розміщують на період розвитку початкових стадій хвороби, надалі для розміщення хворих перепрофільовуються інші відділення закладів охорони здоров’я і надається допомога в звичайному режимі.

Також, за словами Ляшка, специфічної терапії у випадку захворювання не існує, в таких випадках проводиться штучна вентиляція легенів, наразі інфекційні, реанімаційні відділення укомплектовані необхідною кількістю апаратів штучної вентиляції легенів.

“Ми аналізували кількість важких випадків, які виникають у хворих з коронавірусною інфекцією, це в середньму до 20% тяжкі випадки, з них до 3% потребуть реанімаційних заходів. Сьогодні в Україні є спроможність надавати таку медичну допомогу у відділеннях інтенсивної терапії, реанімаційних відділеннях”, - сказав Ляшко. Також, за його словами, наявні необхідні діагностичні системи.

Високопосадовець додав, що евакуйовані з Китаю громадяни, які перебувають в обсервації, почуваються добре, не мають жодних ознак ГРВІ.

“Жодних симптомів, які свідчили б про початок хвороби, не виявлено, при тому, що ми маємо сьогодні п’ятий день обсервації, а це один з найкритичніших днів, оскільки інкубаційний період хвороби 14 днів, в середньому випадки хвороби проявляються на 4-5-ий день після контакту з хворим”, - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 лютого у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2619 летальних. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2098 випадків зараження коронавірусом у 29 країнах.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.