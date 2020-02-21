Міжнародний кримінальний суд задоволений розслідуваннями "справ Майдану" - ДБР

У Міжнародному кримінальному суді задоволені результатами досудових розслідувань, проведених Україною у "справах Майдану".

Про це слідчий ДБР Артем Яблонський заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Учора до Державного бюро розслідувань приїжджали представники Міжнародного кримінального суду. Вони приємно вражені результатами досудових розслідувань, проведених Україною. І вони попередньо готові кваліфікувати вбивства на Інститутській як злочини проти людяності", - розповів Яблонський.

Він додав, що Міжнародний кримінальний суд очікує відповіді від України, яким саме чином будуть висуватися обвинувачення високопосадовцям та причетним до розстрілів на Майдані. Тут можливі два варіанти - або за посередництвом Міжнародного суду або ж Україна робитиме це самостійно.

Як повідомлялося, у ДБР ініціюють законодавчі зміни, аби покарати всіх винних у розстрілах на Майдані. Т.в.о. директора відомства Ірина Венедіктова запевняє, що у ДБР роблять усе, щоб завдання, які стоять перед правоохоронцями з розслідування справ періоду Майдану, були доведені до логічного і справедливого завершення.