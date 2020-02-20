Мінветеранів розробляє проєкт "житло-робота" для переселенців

У Міністерстві в справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО працюють над розробкою проєкту "житло-роботи" для вимушених переселенців.

Про це заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Руслан Калінін повідомив на презентації результатів дослідження "Ситуація з ВПО в Україні" в Укрінформі.

"Новий проєкт міністерства, який ми найближчим часом представимо, буде називатись "житло і робота". Ми хочемо, щоб це була інтерактивна карта, на якій кожен переселенець зможе побачити наявне житло, наявні місця роботи і також житло та робота. Тобто, є такі підприємства, які хочуть брати на роботу переселенців і надавати їм житло", - зазначив він.

Калінін відмітив, що роботу над проєктом розпочали у 2019 році і наразі на сайті міністерства вже оприлюднена попередня інформація. Він також зазначив, що наразі ведеться робота із центрами зайнятості.

Представник міністерства додав, що Президент також дав завдання розробити комплексну державну програму з розв'язання житлового питання для переселенців та учасників АТО.

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Він наголосив, що наразі створена концепція цієї програми - її узгодили в профільних міністерствах та вже подано на розгляд уряду.

Фото Олени Худякової