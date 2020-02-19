Справа Майдану: в суді показали відео, яке зафіксувало більшість убивств активістів

На суді у справі "беркутівців", яких підозрюють у розстрілах на Майдані 20 лютого 2014 року, показали відео, що зафіксувало 70% убивств та поранень активістів.

Про це повідомив 5 канал.

"Це єдине відео, яке майже не переривається і на якому зафіксована більша частина вбивств і поранень, які отримали активісти на вулиці Інститутській", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що це відео долучила до справи одна з адвокатів потерпілих.

Нагадаємо, у період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні – були заарештовані та піддані тортурам.