В Україні за тиждень від грипу померли десятеро людей

За тиждень на ГРВІ захворіли 245 055 осіб, зареєстровані 10 летальних випадків внаслідок ускладнень грипу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За минулий тиждень (10.02–16.02) на ГРВІ захворіли 245 055 осіб, із них 61,4 % — діти. Інтенсивний показник захворюваності становив 640,9 на 100 000 населення, що на 34,4 % більше епідемічного порогу по Україні. ...За тиждень зареєстровано десять летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону — 38 людей померли від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу. У Харківській, Луганській областях та м. Київ зберігається неепідемічний рівень активності. В усіх інших областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.

У МОЗ наголосили, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. "Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності", - йдеться у повідомленні.

За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 24 із 69 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 12 — типу А(Н1)pdm09, 11 — типу А не субтипований, 1 — типу B.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 776 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 120 осіб.