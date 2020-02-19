В Україні за тиждень від грипу померли десятеро людей
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За минулий тиждень (10.02–16.02) на ГРВІ захворіли 245 055 осіб, із них 61,4 % — діти. Інтенсивний показник захворюваності становив 640,9 на 100 000 населення, що на 34,4 % більше епідемічного порогу по Україні. ...За тиждень зареєстровано десять летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону — 38 людей померли від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу. У Харківській, Луганській областях та м. Київ зберігається неепідемічний рівень активності. В усіх інших областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.
У МОЗ наголосили, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. "Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності", - йдеться у повідомленні.
За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 24 із 69 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 12 — типу А(Н1)pdm09, 11 — типу А не субтипований, 1 — типу B.
Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 776 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 120 осіб.