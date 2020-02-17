Сезон грипу: у Києві за тиждень - понад 15 тисяч хворих
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 32,3%. Наразі показник захворюваності становить 519,9", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 0,9% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 9 653 (зниження на 1,5%), дорослих – 5687 особи (зростання на 5,2%).
«У структурі захворюваності діти становлять 62,9%, а на попередньому тижні – 64,4%. Серед школярів захворюваність знизилася на 2,7% – зареєстровано 4719 випадків», – розповів Поворозник.
Він зазначив, що до медичних закладів за 7-й тиждень госпіталізовано 308 осіб, із них 218 – діти.
«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 402 особи», – додав Поворозник.
За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві освітній процес призупинено у 101 навчальному закладі.
«Освітній процес призупинено у 78 школах повністю та у 23 школах частково. Водночас, у 192 навчальних закладах відновлено освітній процес», – підкреслив Микола Поворозник та нагадав, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ.
За його словами, таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.