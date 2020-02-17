Сезон грипу: у Києві за тиждень - понад 15 тисяч хворих

У столиці за 7-й тиждень 2020 року зареєстровано 15 340 хворих на грип та ГРВІ.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 32,3%. Наразі показник захворюваності становить 519,9", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 0,9% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 9 653 (зниження на 1,5%), дорослих – 5687 особи (зростання на 5,2%).

«У структурі захворюваності діти становлять 62,9%, а на попередньому тижні – 64,4%. Серед школярів захворюваність знизилася на 2,7% – зареєстровано 4719 випадків», – розповів Поворозник.

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Він зазначив, що до медичних закладів за 7-й тиждень госпіталізовано 308 осіб, із них 218 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 402 особи», – додав Поворозник.

За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві освітній процес призупинено у 101 навчальному закладі.

«Освітній процес призупинено у 78 школах повністю та у 23 школах частково. Водночас, у 192 навчальних закладах відновлено освітній процес», – підкреслив Микола Поворозник та нагадав, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ.

За його словами, таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.