У Сумах грип пішов на спад

У Сумах захворюваність на грип та ГРВІ опустилася нижче порогового рівня.

Про це під час засідання 14 лютого міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила в.о. начальника міського відділу охорони здоров’я Олена Чумаченко.

«За даними щотижневого моніторингу, із 7 по 14 лютого в Сумах зареєстровано 1765 випадків захворювання на грип та ГРВІ, що на 675 випадків (на 27,7%) менше ніж за попередню семиденку. Інтенсивний показник захворюваності становить 664,8 на 10 000 населення, що нижче за цілорічний пороговий рівень та середній рівень захворюваності», - зазначила Чумаченко.

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За її інформацією, за вказаний період госпіталізовано 175 мешканців обласного центру, з них 122 дітей.

У зв’язку зі стабілізацією епідемічної ситуації медики запропонували не продовжувати карантин у школах Сум, відтак міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення поновити заняття в закладах загальної середньої та позашкільної освіти обласного центру з 17 лютого.