В Україні запускають соціальну рекламу про проєкт "Дія. Цифрова освіта"

Міністерство цифрової трансформації 17 лютого опублікувало соціальний відеоролик і серію соціальних постерів про проєкт "Дія. Цифрова освіта".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

"Соціальний відеоролик демонструє, що володіння цифровими навичками дозволяє жити в країні більш комфортно та щасливо. Також відеоролик інформує про національну онлайн-платформу "Дія. Цифрова освіта" - зручний і доступний сервіс, де можна безкоштовно отримати або покращити свої цифрові навички", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, креативна концепція відеоролика полягає в тому, що жінка Світлана йде повз чергу та розповідає про можливості, які відкриває цифрова грамотність. Світлана давно сплачує всі квитанції в інтернеті, вміє правильно гуглити та перевіряти новини, знає про послугу єМалятко та інші, користується онлайн прогнозом погоди, профі в соцмережах - слухає музику, ділиться рецептами, вітає зі святами.

Планується, що ролик розповсюджуватимуть на національному та регіональному телебаченні, в мережі кінотеатрів і в інтернеті.

Відеоролик знімали в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого. Саме бібліотеки стали першими офлайн-хабами проєкту "Дія. Цифрова освіта", нагадали у Мінцифрі. 11 січня 2020 року був підписаний меморандум між Міністерством цифрової трансформації та Українською бібліотечною асоціацією, завдяки якому близько 6 000 комп’ютеризованих бібліотек по всій країні долучаються до проєкту.

"Бібліотеки демонструють значний ентузіазм, надають всім охочим доступ до національної онлайн-платформи та допомагають опанувати цифрові навички. Також бібліотеки самі придумали хештег #cyfra_library в соцмережах, щоб ділитися досягненнями проєкту", - йдеться у повідомленні.

"53% українців володіють цифровими навичками нижче базового рівня. При цьому більше половини населення не прагне навчатися цифровій грамотності. Ми хочемо це змінити і донести меседж, що цифрові навички потрібні кожному громадянину. Вони дозволяють жити без обмежень, здійснювати мрії, зручно спілкуватися", - прокоментувала запуск соціальної реклами заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

У Мінцифрі пояснили, що над створенням соціального відеоролика працювало агентство повного циклу Tequila creative house. На виробництво відеоролика не було витрачено жодної копійки державного бюджету. Партнером у створенні соціальної реклами виступив фонд "Східна Європа" в межах реалізації швейцарсько-української програми EGAP.

Крім того, Міністерство цифрової трансформації разом із агенцією Quadrate 28 підготували соціальні постери для проєкту "Дія. Цифрова освіта". Оскільки проєкт допомагає старшому поколінню говорити однією мовою з молодими людьми, встигати за сьогоднішнім ритмом життя та просто бути "в темі", було обране комунікаційне повідомлення: "Дія. Цифрова освіта" - будь на часі".

Планується поширити постери мережею бібліотек і ЦНАПів по всій Україні, у столичному метро та соціальних службах, а також на площинах зовнішньої реклами. Крім того, кожен може роздрукувати постери та популяризувати їх у власному населеному пункті.

Як повідомлялося, 21 січня 2020 року Міністерство цифрової трансформації запустило в тестовому режимі національний освітній портал із цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта". Наразі платформа працює повноцінно, на порталі доступні три освітні серіали: базові цифрові навички, цифрові навички для вчителів і серіал для батьків "Безпека дітей в інтернеті".

Запрошеними гостями освітніх серіалів із цифрової грамотності стали українські зірки: акторка, телеведуча, народна артистка України Ольга Сумська; телеведуча, громадська діячка, перший в Україні почесний посол Фонду ООН у галузі народонаселення Марія Єфросініна; українська телеведуча Надія Матвєєва; український режисер Руслан Ханумак. У планах Кабміну - навчити мінімум 6 мільйонів українців цифровій грамотності за 3 роки.