Велике фото та “сховані” дані - як може виглядати е-паспорт українця
Пропозиції урядовець оприлюднив у Facebook.
“Ми довго обговорювали дизайн паспорта. Що потрібно виносити на лицьову сторону, що сховати в розгорнуте відображення за натиском (там буде схована вся-вся інформація: строк дійсності, стать, громадянство та інше”, - зазначив Федоров.
За його словами, розробники вважають, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, вони збільшили фото (заклали ідею його збільшення за натиском).
Віцепрем'єр-міністр повідомив, що згодом можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ матимуть змогу власники закордонного паспорта та ID-картки.
“За допомогою паспорта в смартфоні у нас з вами буде можливість пересуватися країною на потягах та літаках, ідентифікувати особистість у державних установах, отримувати посилки (і ще багато життєвих ситуацій)”, - підкреслив він.
Федоров додав, що як і на водійських посвідченнях там діятиме QR-код для перевірки дійсності документа.
Ілюстрація: Facebook Федорова