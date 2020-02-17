Сивохо анонсував запуск Нацплатформи примирення та єдності

В Україні 19 лютого стартує Національна платформа примирення і єдності, покликана розпочати продуктивний і мирний діалог по обидві сторони розмежування на Донбасі.

Про це 17 лютого у Facebook повідомив радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергій Сивохо.

"19 лютого – старт Національної платформи примирення та єдності. Наше завдання – "наводити мости". Менше слів — більше справ", - наголосив радник.

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Він зазначив, що будь-який мирний процес починається з діалогу.

"Ми допоможемо людям по обидві сторони лінії зіткнення слухати і чути. Вже багато зроблено. Але ще більше роботи попереду", - додав Сивохо.

На Мюнхенській конференції з питань безпеки Президент Володимир Зеленський заявив, що влада готова до діалогу з мирним населенням Луганської і Донецької областей та вважає важливим врахувати думку щонайменше півтора мільйона громадян - вимушених переселенців. Для цього було ініційовано створення громадської діалогової платформи "Мир Донбасу", до якої вони мають бути залучені. На переконання Президента, вони також мають бути залучені і до консультацій на мінському майданчику й брати активну участь в обговоренні свого майбутнього у складі єдиної України.