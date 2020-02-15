В Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав встановлено згідно з Указом Президента від 11 лютого 2004 року.
Ця дата вибрана не випадково: 15 лютого 1989 року завершилась радянська військова інтервенція в Афганістані. Через горнило тієї війни пройшли 160 тисяч українців, 12 тисяч з них отримали поранення, контузії, були скалічені, а 3360 – не повернулися до своїх домівок.
Окрім афганської, за часів СРСР, українські військові брали участь і в інших локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав - вони виконували «інтернаціональний» обов’язок у Чилі, Іспанії, Єгипті, В’єтнамі, Ефіопії, Сирії, Анголі, Мозамбіку на острові Куба та в інших «гарячих» точках.
Після здобуття Україною незалежності наші військові фахівці стали учасниками багатьох миротворчих місій. За даними Міністерства оборони України, з 1992 року в міжнародних миротворчих операціях взяли участь майже 44 тис. військовослужбовців.
Від самого початку війни на сході України тисячі ветеранів, насамперед «афганців», виступили на захист рідної землі. Нині вони проходять службу у складі Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, СБУ та інших силових підрозділах.
Цього дня зазвичай відбувається низка урочистих заходів і церемоній – покладання квітів до пам’ятних знаків, проведення мітингів-реквіємів, зустрічей з учасниками бойових дій на території інших держав. У храмах і монастирях звершуватимуться панахиди за загиблими та померлими учасниками бойових дій на території інших держав.
Президент України Володимир Зеленський публічно звернувся з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.
"Сьогодні ми вшановуємо мужність наших співвітчизників, які, будучи вірними військовій присязі, брали участь у локальних війнах і збройних конфліктах, що точилися на території багатьох іноземних держав", - йдеться у зверненні, оприлюдненому на сайті глави держави.
Зеленський наголосив, що близько 160 тисяч вихідців з України "були представлені на полях афганської війни".
"Найбільшими були і втрати: понад три тисячі сильних, здорових й енергійних, переважно молодих людей не повернулися додому живими. Вічна їм пам’ять, а також усім, хто поклав життя на вівтар служінню державі й своєму народові", - звернувся глава держави.
Зеленський наголосив, що "у складні часи випробувань, які випали на долю нашої країни", ветерани військових конфліктів не залишаються осторонь активного життя.
"Завдяки своїм вмінням і наполегливості вони допомагають розбудовувати сучасну Україну і зі зброєю в руках відстоювати її суверенітет, цілісність і незалежність", - додав Президент.
Зеленський також висловив ветеранам велику вдячність за допомогу державі й суспільству та побажав невичерпної наснаги і довгих років життя на благо України.