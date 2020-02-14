З судна у Перській затоці зник український моряк, ведеться слідство – МЗС

Український моряк 8 лютого зник з борта судна Victoriya (прапор Белізу) у Перській затоці; Посольству України в Ірані доручено вжити заходів для належного розслідування цього факту.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Він поінформував, що 8 лютого орієнтовно о 23 год. капітан судна Victoriya (прапор Белізу), яке перебувало в акваторії Оманського моря, встановив відсутність на борту одного члена екіпажу – громадянина України.

Пошукові заходи на борту судна не дали результатів, тому близько 5 год. 9 лютого берегова охорона порту Бандер-Аббас (Іран) відправила у зону перебування судна гелікоптер. За інформацією берегової охорони Ірану, пошукові заходи виявилися безрезультатними.

Погорельцев повідомив, що наразі судно перебуває у порту Бандер Імам Хомейні (Іран), де служба безпеки порту проводить попереднє розслідування інциденту, а найближчим часом розслідуванням займуться правоохоронні органи Ірану.

«Посольство України в Ірані встановило контакт з родичами зниклого моряка, береговою охороною порту Бандер-Аббас, капітаном та власником судна. Департамент консульської служби МЗС доручив причетним закордонним дипломатичним установам України вжити заходів щодо належного проведення розслідування за фактом зникнення українського громадянина», - заявив Погорельцев.

Він додав, що справа перебуває на контролі Посольства України в Ірані та Департаменту консульської служби МЗС.

Раніше про зникнення українського моряка Олександра Горяєва, 1987 року народження, повідомила у Facebook благодійна організація «Фонд допомоги морякам «Ассоль».