Співробітницю академії СБУ планували вбити за $1000

Співробітники служби безпеки України викрили та попередили замовне вбивство співробітниці Національної академії Служби.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Оперативники спецслужби встановили, що мешканець одного з міст Кіровоградщини здійснює пошук кілера для вбивства колишньої дружини, співробітниці Академії Служби. З жінкою у замовника тривають судові суперечки щодо визначення місця проживання спільної дитини та виплати аліментів. Правоохоронці здійснили у Києві імітацію зникнення та обстановки вбивства жертви, після чого повідомили замовникові про його виконання. Життя дружини він оцінив в одну тисячу доларів США", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що для реалізації злочинного задуму організатор вбивства ретельно готувався та здійснював заходи конспірації. Для спілкування з виконавцем він використовував спеціально придбані засоби зв’язку, кошти перераховував через банківські платіжні системи. Співробітники СБ України затримали колишнього чоловіка одразу після перерахування «кілеру» останньої суми коштів за виконану роботу в одному з райцентрів Кіровоградщини.

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У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Викриття і затримання організатора вбивства проводилося управлінням СБУ в Кіровоградській області спільно з Головним управлінням внутрішньої безпеки СБ України та Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області.