КС розгляне справу про перерахунок пенсій держслужбовців

Велика палата Конституційного Суду у понеділок, 17 лютого, розпочне розгляд справи за поданням уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо відповідності Конституції положень закону про держслужбу щодо перерахунку пенсій держслужбовців.

Розгляд відповідного питання внесений в порядок денний Суду.

"Розгляд справи за конституційним поданням уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 90, підпункту 1 пункту 2 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIIІ, частини сьомої статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" у формі письмового провадження (відкрита частина пленарного засідання)", - зазначається на сайті КС.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада 2019 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підписала подання, яким просить Конституційний суд відновити права держслужбовців на отримання пенсії та її перерахунку.

Вона зазначила, що закон не врегулював порядок та умови перерахунку пенсій державних службовців, які на час набуття його чинності не мали необхідного стажу держслужби. Останній перерахунок розміру пенсій проводився у лютому 2008 року.

Денісова нагадала, що припинення пенсій для певних категорій держслужбовців пов’язане зі вступом в дію з 1 травня 2016 року нового закону «Про державну службу». Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

За її словами, лише державні службовці, які мали необхідний стаж держслужби на день набрання чинності Закону № 889, можуть отримати пенсію на попередніх умовах. Розміри їх пенсій щороку не індексувалися та не осучаснювалися, як це здійснювалося для усіх інших категорій пенсіонерів.