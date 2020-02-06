Голова комітету ВР вважає підвищення пенсійного віку невідворотним, але Зеленський — проти

Голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна лише шляхом збільшення пенсійного віку.

Про це вона сказала в інтерв'ю Економічній правді.

"Президент проти. Володимир Олександрович дуже переймається темою пенсійного забезпечення. Не знаю, може, накладе вето на мої законопроєкти. Шляхів у нас два: виходити на пенсію раніше та отримувати пенсію, яка у нас є, або підвищувати пенсійний вік та отримувати більші пенсії", - сказала Третьякова.

На твердження про те, що МВФ підтримає підвищення пенсійного віку, голова комітету ВР відповіла: "Ймовірно. Підвищення пенсійного віку - невідворотний процес. Є дослідження Світового банку. У ньому йдеться про те, що у 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою будуть отримувати 40% громадян. Усі інші будуть отримувати мінімальну пенсію. Ми включили у солідарну систему ФОП, які сплачують близько 800 грн єдиного податку, а претендують на 1 600 грн мінімальної пенсії. Якщо ми піднімемо прожитковий мінімум до 4 тис. грн, то вони теж сплачуватимуть мінімум, а зобов'язань держава візьме на себе в чотири рази більше".

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"Наші діти сплачуватимуть податків більше, щоб утримувати тих, хто сплачує податків менше. Не потрібно було ФОП вводити у систему пенсійного забезпечення. Це можна було робити через 10-20 років. У ЄС почали включати самозайнятих у пенсійну систему з 2000-х років, коли стали багатшими. Зараз маємо ситуацію: або ми залишаємо пенсійний вік, і у нас поступово, не за часів нашого президента, погіршуватиметься ситуація, або ухвалюємо рішення, що з 2023 року збільшуємо пенсійний вік один раз на рік на один місяць", - додала вона.

"Ми попереджаємо нашу молодь: дорогі діти, ми починаємо жити довше, людей похилого віку стає більше. Або ми будемо сідати на плечі платників податку, або зараз робимо накопичувальну систему і вирівнюємо ситуацію. Вирівняти солідарний рівень ми можемо тільки шляхом збільшення пенсійного віку", - підкреслила Третьякова.